محافظ الغربية: التصدى لـ 76 حالة تعد وبناء مخالف فى المهد

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، على تصدي المراكز والمدن لحالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال اليوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بتنفيذ إزالة في المهد بمعرفة الوحدة المحلية لقرية كتامة عبارة عن شدة خشبية 20م2 بأحد المحال التجارية بالقرية، كما قام حي أول المحلة بتنفيذ إزالة كلية بالدور الثالث عشر علوي بشارع أبو بكر الصديق خلف مسجد الشامي، في حين قامت الوحدة المحلية بالمعتمدية مركز المحلة بإزالة شدة خشبية على مساحة 150م لصب أعمدة بالدور الثاني علوي داخل أحد المنازل بالقرية.

وأشار رحمي الي أنه تم التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد وحتى اليوم بكل حزم، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التصدي لها والتعامل الفوري معها إلى 76 حالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة،(16 حالة مخالفة بناء، 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية و11 حالة تطوير تعد على الأراضي الزراعية)، وعلى الفور تمت إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.