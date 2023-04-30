محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة اعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعى عز الدين حافظ والحاجة حكمت وصولاً لتقاطع شارع رمضان بنطاق حى ثان الزقازيق بطول 700 متر وإجمالى مسطح 8 آلاف متر، وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمنى المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع شونه البنك الأهلى بمنطقة الإشارة خلف مبنى رئاسة حى ثان وكذلك شارع الهدى بإجمالى مسطح 11 ألفا و500 متر وبتكلفة اجمالية 5 ملايين و500 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

شدد المحافظ على رئيس حى ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات امام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة امام الشركة لإنهاء اعمالها طبقاً للجدول الزمنى المحدد، مؤكداً أهمية تطوير المناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية بها لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بإدراج الشارع الموازى لسور سجن الزقازيق العمومى القديم ضمن خطة الرصف وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة القنايات لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء موقف سيارات جديد عليه تحقيقاً للصالح العام وبما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها شوارع المدينة.