محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بطريق أبو حماد- القرين بالزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق أبو حماد / القرين والتي تشمل رفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطريق ودهان البلدورات ورفع كفاءة أعمدة الإنارة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطريق، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وكلف المحافظ اللواء أيمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء متنزه للمواطنين بطول 550 مترا وعرض 9 أمتار بطريق الزقازيق أبو حماد بداية من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك وصولاً لموقف مدينة أبو حماد وبتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث من المقرر أن يضم حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكورية وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق، واستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية.

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشيا مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق، حيث أوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، أنه تم الانتهاء من رفع الأكشاك وتوسعة الطريق لإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات، وذلك بعد أن تم توفير أماكن بديلة لأصحاب الأكشاك المرفوعة مراعاة للبعد الاجتماعي وحفاظا على الاستقرار الأسري لأصحابها ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة وجار تكثيف الأعمال للانتهاء من تتفيذ المرحلة الأولى لأعمال تطوير الشارع.

وكلف المحافظ العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق رضا بكرى رئيس حى أول بمتابعة الشركة المسند لها أعمال التطوير والتجميل وتذليل كافة العقبات أمامها مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.