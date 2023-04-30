محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بنبروه

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاحد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع معالجة الصرف صحي نطاق بمركز نبروه، ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر المسئولين القائمين علي تنفيذ المشروع من ممثلي الاجهزة التنفيذية، المهندس منير حسني مدير مشروع كيتشنر بوزارة الإسكان، ومستر مارك ممثلا عن المكتب الاستشاري الالماني المسئول عن تنفيذ محطات معالجة مياة الصرف الصحي بمشروع مصرف كيتشنر، وممثلين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه و المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق والبنية التحتية بديوان عام المحافظة.

وتناول "محافظ الدقهلية" استعراض تفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع في مركز نبروه واكد علي ضرورة تضافر جهود كافة الاجهزة المختصة للبدء في تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بهوت ويتبعها تنفيذ توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي نبروه ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر.

وأشار " المحافظ " الي أن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه علي مستوي ثلاث محافظات هم (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ) والممول من بنك الاستثمار الأوربي( EIB ) والبنك الأوربي لإعادة الاعمار(ABRD ) بالإضافة إلي منحة الإتحاد الأوربي( EU) ، مشيرا إلي أن المحافظة تعمل علي توفير كافة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات محطات المعالجة.

وثمن "مختار" دور المجتمعي المدني بقرية بهوت علي مشاركتهم في توفير الأرض المطلوبة لإنشاء محطة المعالجة، مؤكدا علي ان المجتمع المدني بالدقهليه شريك أساسي مع المحافظة في تنفيذ كافة المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة.

ووجه "المحافظ" الشكر والتقدير إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على دعمه المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وليس في الدقهلية وحدها وفي مقدمتها مشروع مصرف كيتشنر، والجدير بالذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بهوت سيتم تنفيذها على مساحة 8 أفدنة وتوسعات محطة معالجة نبروه على مساحة 5 أفدنة والتي تخدم 7 قرى و 3 عزب، لمعالجة المصرف الصحي السلبي علي مصرف كيتشنر وذلك طبقا لتوجهات الدولة لتنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة.