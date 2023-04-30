محافظ الدقهلية يستعرض التصميمات المقترحة لأعمال التطوير بشارع الجيش

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمتابعة الأعمال التمهيدية، لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وتجميل وتطوير شارع الجيش بالكامل، وكذلك تطوير ورفع كفاءة كورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبرى سندوب كمرحلة اولى بنطاق مدينة المنصورة.

هذا وقد استعرض " مختار" التصميمات الهندسية والفنية المقترحة لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة بكل من شارع الجيش وكورنيش ترعة المنصورية، وقال "مختار" إن المرحلة الاولى تستهدف التطوير ورفع الكفاءة والتجميل وإعادة التأهيل للشارع والميادين المتواجدة به حيث يتم تنفيذ أعمال بتكلفة تقديرية 15مليون جنيه.

وأشار "مختار" لأهمية التنفيذ لكافة الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للأصول الهندسية والفنية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام ببالوعات الامطار وان يتم التطوير بصورة حضارية وجمالية تساهم فى تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأوضح "مختار" إلى أن اعمال التطوير والرصف المذكورة تأتى ضمن الخطة الموسعة للمحافظة لتطوير كافة شوارع وميادين المنصورة ضمن الخطة الاستثمارية، لتظل المنصورة عروسا للنيل، وذلك من خلال رصف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير المناطق الخضراء والأماكن الترفيهية، وتطوير المحاور المرورية للحد من التكدس المرورى بالمدينة، كما اوضح أن هناك 150 مليون جنيه دعم إضافى للخطة الاستثمارية بالدقهلية هذا العام.

حضر الاجتماع رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة ووكيل وزارة الإسكان ومدير مديرية الطرق ومسئولى الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة ومتابعة المشروعات والشركات القائمة على التنفيذ للمشروعات المذكورة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، فى كافة القطاعات الخدمية التى تخدم المواطنين، وفى مقدمتها المحاور والطرق والمواقف العامة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وبالتعاون المثمر مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتنفيذا لخطة الدقهلية لتطوير الشوارع والميادين بمدينة المنصورة.