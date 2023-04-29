إزالة فورية لعدد من التعديات على الأراضى الزراعية بـ 5 مراكز فى الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة، وشربين وطلخا والسنبلاوين ونبروه، لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية.

ففي مركز ومدينة المنصورة، قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، إنه تم تنفيذ ازاله جمالون بقرية البقلية التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، مخالفا للقانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية، وكذا إزالة تعدى على الأرض الزراعيه بالبناء بالطوب البلوك والمونة الأسمنتية بقرية شاوه.

وأيضا إزالة تعدى على أرض زراعية عبارة عن بناء سور بالبلوك والمونة الأسمنتية بقرية ميت الأكراد التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، بالإضافة لإزالة سور بلوك في المهد بقرية منية محلة الدمنة، وإزالة فورية في المهد بعزبة الوقف بقرية برق العز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة شربين، قال اللواء ماهر كامل هاشم رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة كليه لسمل خرساني لعدد من المقابر مقامه على الأرض الزراعية، وتم مصادرة مواد البناء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك في إطار خطة جهود الدوله للتصدي بكل حزم لأي تعدي على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، كما تم مراجعة عدد من تراخيص البناء الجديد بقريه دنجواى للتأكد من إلتزام المواطنين بخطوط التنظيم.

وفي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ ازاله أعمدة بدون ترخيص بالدور الحادي عشر بمدينة طلخا، وذلك بالمخالفة لقيود الارتفاع وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة، كما تم تنفيذ قرار إخلاء بطلخا القديمه تنفيذا لقرار لجنة المنشآت الايله للسقوط.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة ، إنه تم متابعة أعمال إزالة فوريه في المهد لأحد المواطنين بناحية عزبه أمينة سليط لسور بالدبش الأبيض بطول 14متر، وارتفاع 3.5 متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، إنه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي أرض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.