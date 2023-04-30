طقس الإسكندرية اليوم.. بارد صباحًا معتدل نهارًا والصغرى تسجل 16 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة علي أنحاء المحافظة، ليسود طقس بارد في ساعات الصباح الباكر ومعتدل في النهار، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة6162517 الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ونشاط رياح أحيانا هناك .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.



الطقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية



حالة الطقس في الإسكندرية