اليوم السابع
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محافظة القاهرة تتيح التقديم الإلكترونى على الوظائف الخالية

الأحد، 30 أبريل 2023 11:27 ص
محافظة القاهرة تتيح التقديم الإلكترونى على الوظائف الخالية محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة، أنه بالنسبة للوظائف الخالية بمحافظة القاهرة يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة http://www.cairo.gov.eg، وكانت أعلنت محافظة القاهرة عن وظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023، حيث أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:
عدد 10 وظيفة باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق) 
 
10 وظيفة باحث شئون مالية من الحاصلين على (بكالوريوس تجارة محاسبة) 
 
15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس أداب )
 
46 وظيفة أخصائي حاسب آلى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات )
 
50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة)
 
وفقا للشروط الاتية :-
 
أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.
 
- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها .
 
المستندات المطلوبة
 
1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه 
 
٢- صورة من شهادة الميلاد
 
٣- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية 
 
٤- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين
 
ه - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور 
 
٦ - رخصة القيادة ) أولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )
 
على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية
 
(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر
 
يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات).

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