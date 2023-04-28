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الجمعة، 28 أبريل 2023 11:02 م
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محافظة القاهرة تعلن عن حاجتها لوظائف.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 28 أبريل 2023 11:02 م
محافظة القاهرة تعلن عن حاجتها لوظائف.. تعرف على التفاصيل إعلان وظائف
كتب سيد الخلفاوى

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اعلنت محافظة القاهرة عن وظائف بنظام التعاقد وفقا لما اعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الاعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023، حيث اعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:
عدد 10 وظيفة باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق ) 
 
10 وظيفة باحث شئون مالية من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة محاسبة ) 
 
15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس اداب )
 
46 وظيفة أخصائي حاسب آلى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات 
 
50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والاحياء التابعة بنظام الاستعانة)
 
وفقا للشروط الاتية :-
 
أن يكون المتقدم من ابناء محافظة القاهرة.
 
- الا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء منها .
 
المستندات المطلوبه
 
1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه 
 
2- صورة من شهادة الميلاد
 
3- صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه 
 
4- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين
 
5- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور 
 
6- رخصة القيادة ) اولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )
 
على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية
 
(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر
 
يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات) .
 
محافظ القاهره
 

 


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