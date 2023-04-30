مجلس مدينة الخارجة: طرح كميات من الفاكهة والخضر بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن توفير وزيادة كميات الخضر والفاكهه المطروحة للمواطنين بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية، حيث يتم بيع الخضر والفاكهه بصفة يومية بمنفذ ميدان الشعلة ، والبساتين ، وكذا منفذ مقر الوحدة المحلية بشارع جمال عبد الناصر تنفيذا لتعليمات جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بضرورة توفير الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال المتولي أنه استمرارًا لجهود المحافظة في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، جرى طرح أسماك و لحوم طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ الشعلة و البساتين والوحدة المحلية بالخارجة، مع التوسع فى فتح منافذ للبيع بالمدن والقرى، على مستوى المحافظة تيسيرًا على المواطنين.

وجرى طرح خضروات من إنتاج مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي، وأسماك ولحوم طازجة وسلع تموينية بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمراكز باسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات مع حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت الوحدات المحلية بالمراكز دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات باسعار مخفضة وأعلنت عن قائمة اسعار بها على صفحتها الرسمية ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

وبلغ عدد المنافذ المخفضة حوالى 40 منفذ، كما وجه المحافظ بتأسيس رابطة لمنتجي الخضر بشكل قانوني والتي تتكون من 100 مزارع مهتم بإنتاج الخضراوات بالداخلة، لتكون لها منافذ بجميع القرى لبيع المنتجات للمواطنين بأسعار موحدة أقل من مثيلاتها بالأسواق وذلك حتى يتم القضاء على ظاهرة الاحتكار فى المنتجات وتحقيق أكبر قدر من التسويق للمنتجات التى يتم انتاجها محليا لدى المزارعين وأصحاب مشروعات الصوب الزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات والسلع.