رئاسة مركز الخارجة تنفذ مبادرة "نظافة قريتى عنوانى" بدعم الأهالى وطلاب المدارس

وفى سياق متصل، نفذت قطاعات المدينة المختلفة أعمال النظافة اليومية بحى الزهور وشارع عارف وشارع الإذاعة وشارع جمال عبد الناصر وشارع معاذ بن جبل وشارع الدكتور الذهبى وحى 25 يناير، وذلك عن طريق كنس ورفع القمامة ورفع مخلفات زراعية، كما جرى تنفيذ حملة إزالة لزراعات حديثة وسياج داخل الكتله السكنية بقرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، تحت إشراف ليلى غوينم رئيس القرية، وتنفيذاً لتعليمات جهاد المتولى رئيس المركز حيث جرت إزالة أشكال الزراعات وإعادة الشىء لأصله وتحرير مخالفات ضد المعتدين على الأراضى بالزراعة الغير قانونية داخل الكتل السكنية وأحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.