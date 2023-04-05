رئاسة مركز الخارجة تنفذ مبادرة "نظافة قريتى عنوانى" بدعم الأهالى وطلاب المدارس

أعلن جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن إطلاق مبادرة (نظافة قريتى عنوانى) لغرس روح الانتماء وحب النظافة لدى المواطنين وطلاب المدارس، حيث دعم مركز الخارجة المتطوعين بالمعدات اللازمة للمبادرة وأشرف على التنفيذ ياسر عبدالتواب نائب رئيس المركز، وعلى يوسف رئيس القرية بورسعيد، ومشاركة العاملين بالوحدة المحلية وشباب القرية وطلاب المدارس، حيث تضمنت المبادرة تنفيذ أعمال نظافة ورفع مخلفات وكنس للشوارع وإزالة الحشائش وفروع الأشجار وتسوية التربة وسط أجواء من العمل الجماعى والمشاركة المجتمعية.
وفى سياق متصل، نفذت قطاعات المدينة المختلفة أعمال النظافة اليومية بحى الزهور وشارع عارف وشارع الإذاعة وشارع جمال عبد الناصر وشارع معاذ بن جبل وشارع الدكتور الذهبى وحى 25 يناير، وذلك عن طريق كنس ورفع القمامة ورفع مخلفات زراعية، كما جرى تنفيذ حملة إزالة لزراعات حديثة وسياج داخل الكتله السكنية بقرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، تحت إشراف ليلى غوينم رئيس القرية، وتنفيذاً لتعليمات جهاد المتولى رئيس المركز حيث جرت إزالة أشكال الزراعات وإعادة الشىء لأصله وتحرير مخالفات ضد المعتدين على الأراضى بالزراعة الغير قانونية داخل الكتل السكنية وأحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
كما تستكمل الوحدة المحلية لمركز الخارجة أعمال زراعة أشجار مبادرة 100 مليون شجرة، والتي جرى توزيعها لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية بالأشجار المثمرة وأشجار الزينة، وتم توزيع الأشجار على المراكز الخمسة وفقًا لمساحة واحتياجات كل مركز وتم البدء بمركزي الخارجة وباريس، وتنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير مصادر ري دائمة لرعاية الأشجار، لحُسن استغلالها والاستفادة من ميزاتها البيئية الكبيرة.
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