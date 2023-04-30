قبل شهر من حفل زفافه.. ولى عهد الأردن يتحدث عن لقائه الأول بخطيبته.. صور

كتب محمد رضا

يفصلنا شهر واحد فقط عن موعد زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، نجل العاهل الأردنى، والمقرر إقامته فى الأول من شهر يونيو المقبل، ومع اقتراب الزفاف الملكى، كشف الأمير الحسين، عن الطريقة التى تعرف بها على خطيبته السعودية رجوة آل سيف.

ويقول تقرير نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الأمير الشاب يحظى باهتمام وشعبية كبيرين من المجتمع الأردنى ومختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، كما أنه محط أنظار وسائل الإعلام الأردنية والعالمية.

وقال الأمير الحسين، ردا على سؤال لأحد المشاركين فى الجلسة الحوارية التى شارك فيها فى منتدى "تواصل" الذى نظمته مؤسسة ولى العهد، أمس السبت، "تعرفت على خطيبتى رجوة عن طريق إحدى زميلاتى من المدرسة"، وأوضح أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أن أمرا حدث جعله يتذكرها فقرر السؤال عنها والتواصل معها و"صار النصيب".



ولي العهد الأردني الأمير الحسين مع خطيبته

الأمير الحسين يغازل خطيبته بمناسبة عيد ميلادها

وقبل أيام، حرص ولى عهد الأردن على تهنئة خطيبته بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورتها بالأبيض والأسود وهى مبتسمة بجوار حصانها، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "غاليتى رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة.. كلّى شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".



رجوة آل سيف خطيبة ولى عهد الأردن

الأمير الحسين عن زوجته المستقبلية: محظوظ بتعرفى عليها

وتابع الأمير الحسين حديثه عن زوجته المستقبلية: "أنا بعتبر حالى محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بيتعرف على حد زى رجوة"، وأكد الأمير الشاب أنهما ومع اقتراب زفافهما يشعران بالسعادة والارتياح والحماس، متمنيا السعادة والفرح للجميع.

وكان الديوان الملكى الهاشمى أعلن - فى وقت سابق - أنه سيتم، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، على "رجوة خالد آل سيف"، فى الثانى عشر من ذى القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو عام 2023 ميلادى.



الأمير الحسين وخطيبته رجوة

مبادرات وفعاليات بمناسبة زفافه

وأشار التقرير إلى انطلاق العديد من الفعاليات المحلية فى المملكة بمناسبة زفاف ولى العهد الأردنى تعبيرا لحبهم له وجعل هذه المناسبة منبرا لإدخال السرور على قلوب الأردنيين.

فى هذا السياق، قال سلطان الخلايلة، رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى لسكاى نيوز عربية: إن الجمعية أطلقت سلسلة من المبادرات بهذه المناسبة فى مختلف محافظات المملكة تحمل شعار: "فرح وعطاء فى فرح الحسين".

ووفقا لـ"الخلايلة"، تتلخص هذه المبادرات بتوزيع طرود الخير على الأسر المحتاجة فى مختلف محافظات المملكة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية وعدد من المؤسسات الوطنية الداعمة، إضافةً إلى إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال التهانى من أفراد المجتمع بشكل عام ومن الشباب الأردنى بشكل خاص، ليتم بعد ذلك طباعة التهانى المكتوبة وجمعها فى كتاب تهانى خاص وتقديمه باسم الشباب الأردنى للأمير الحسين، إضافةً إلى بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة وعبر وسائل الإعلام الشريكة.

وأضاف أنه سيتم تقديم الهدايا والألعاب لمختلف حدائق ومرافق الألعاب المخصصة للأطفال والعائلات فى مختلف محافظات الأردن، إلى جانب إطلاق سلسلة من مبادرات تمكين الشباب فى مختلف المجالات احتفالاً بهذه المناسبة"