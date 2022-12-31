الديوان الملكي الأردني: عقد قران ولي العهد الأمير الحسين أول يونيو 2023

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الديون الملكي الهاشمي الأردني، أن عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، سيكون في الأول من شهر يونيو المقبل، مهنئا العاهل عبد الله، ملك البلاد، بهذه المناسبة السعيدة.



ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة

وقال الديوان الملكي، في بيان رسمي نشره عبر منصاته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو عام 2023 ميلادي".

وتابع البيان: "والديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، وللآنسة رجوة خالد السيف، حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".





وسبق وأعلن الديوان الملكى الهاشمى الأردني، في أغسطس الماضي، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، وجرت قراءة الفاتحة فى منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأمير على بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازى بن محمد، الأمير راشد بن الحسن وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وهنأ الديوان الملكى الهاشمى فى الأرنى الملك عبد الله والملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.