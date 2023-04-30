قاتل نيرة أشرف يطعن على حضور محاميه الأصيل فى جلسة محاكمته والنقض ترد

الدقهليه شريف الديب

أوردت مذكرة أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض، بإعدام المتهم محمد عادل عوض الله إسماعيل، المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف في 20 يونيو من عام 2022، طعن المتهم على حضور محاميه الأصيل المحامي أحمد حمد، والذي مثل الدفاع عن المتهم أمام محكمة جنايات المنصورة، والتي صدرت بحقه حكما بالإعدام.

وقضت محكمة النقض في فبراير من عام 2023، بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا، وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم.

صدر الحكم عن الدائرة الجنائية دائرة الخميس (د) المؤلفة من القاضي محمد محجوب، رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة محمد العكازي، وعبد الله فتحي، وعلاء البغدادي، وعصام إبراهيم، نواب رئيس المحكمة، رئيس محكمة النقض بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض كيلاني محمود، وأمين السر حسام الدین محمد في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023م.

وكشفت مذكرة أسباب الحكم أن 7 محامين تقدموا بمذكرات طعون على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، من بينها طعن بعدم صحة حضور دفاع المتهم في محاولة لتعييب الدفاع وبطلان إجراءات المحاكمة فضلا عن عدم كفاية ماقدم من الدفاع خلال المحاكمة.

وذكرت مذكرة أسباب الحكم أن إفادة النيابة العامة لدى محكمة النقض بأن حسين على محمد ماضي، وأحمد محمد عبدالجليل حمد، المحاميين مقيدان أمام المحاكم الإبتدائية ومن قم فإن حضورهما للدفاع مع الطاعن على مدار جلسات المحاكمة يكون قد تم صحيحا وإجراءات المحاكمة قد تمت بشكل صحيح وفقا لنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما ان الثابت حضور المحامين جلسة المحاكمة والمرافعة على النحو الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ومن ثم فلا محل لتعييب الدفاع بأنه أبدى دفاعا شكليا ذلك ان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده موكول الى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنة والنعي بعدم كفاية ماتم من دفاع عن المتهم امرا لا يكون مقبولا.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة.

قاتل نيرة أشرف هددها مرات عدة، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات، مثل: "وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي".