قاتل نيرة أشرف على طبلية عشماوى بسبب العشق الممنوع

كتب أحمد إسماعيل

لطالما نردد عبارة "الجريمة لا تفيد"، ولكن هل ندرك فعلا كم هى درجة صدق هذا العبارة، وإلى أي درجة لا تفيد الجريمة.

ونعلم أيضا أن معظم من يقترف جريمة يتم القبض عليه عاجلا أو آجلا، ويلقى به خلف الأسوار، ليواجه مصيره بعد المحاكمة العادلة والتى تنتهي بإصدار حكم ضده سواء بالبراءة أو السجن أو الإعدام إذا ثبت أنه مذنب.

لا يمكن منع الجريمة بشكل مطلق، ولكن لا شك أن المجتمع الآمن هو مطلب الجميع، فالأمان هو مصدر بناء الحياة فى أى مجتمع وتطوره.

للإعلام دور هام وحيوى فى توجيه الرأى العام وتوعيته والتنبيه إلى مخاطر الجريمة والتحدث عنها، ويستعرض اليوم السابع في حلقات برنامج " الجريمة لاتفيد"، قصة جريمة هزت الرأي المصرى والعربى ، لطالب انهى حياة زميلته على باب الجامعة بسيل من الطعنات ثم نحرها بسبب العشق الممنوع .

ترجع وقائع الجريمة إلى يوم 20 ويونيو 2022 عندما فوجئ المواطنين وطلاب جامعة المنصورة بأبشع جريمة وهى قصة نيرة اشرف أمام أعينهم لشخص ينهى حياة فتاة بسكين بطريقة انتقامية ، ليتم القبض عليه .

أمام جهات التحقيق اعترف القاتل بكل جمود وقسوة قائلا "قلت أنا لازم أخلص عليها ومخليهاش على وش الدنيا، ونزلت يوم 20 - 6 2022 ومعايا السكينة، وركبت الأتوبيس، ولقيتها قاعدة هى وزمايلها، ولما شوفتها قلت دى فرصة أن أنا أريح نفسى وأخلص منها، وهى نازلة من الباص، وأول ما نزلنا هى كانت سبقانى بشوية، وأنا نزلت وكان كل اللى فى دماغى أن أروح أخلص عليها، ومشيت وراها، وأول ما قربت منها طلعت السكينة من الجراب اللى أنا كنت حاططه فيه، وشفيت غليلى منها، وفيه ناس قربوا منى علشان يحوشونى عنها، فأنا قولتلهم محدش يقرب منى، وهوشتهم بالسكينة عشان محدش يقدر يخلصها من إيدى لحد ما خلصت عليها خالص، وساعتها فيه واحد مسكنى من ضهرى وشالونى بعيد عنها، وده كل اللى حصل".

كما تمت الجريمة بشكل سريع جاءت إجراءات التحقيق والمحاكمة على نفس الوتيرة لتحقق العدالة الناجزة ، في "23 يونيو 2022"، تم إحالة المتهم لمحكمة جنايات المنصورة لمحاكمته .

لتبدأ محكمة جنايات المنصورة بتاريخ "26 يونيو 2022"، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم، وفى الجلسة التالية تقرر المحكمة في "28 يونيو 2022"، إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لاخذ الراى الشرعى بالاعدام .

عقب ورود راى المفتى في يوم "6 يوليو 2022"، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف بإجماع الآراء .

تقدم عدد من المحامين ومن ابرزهم فريد الديب بطعن أمام محكمة النقض ، لتنظر النقض الطعن بتاريخ "9 فبراير 2023"، وتصدر حكم نهائي بات برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.

وفى النهاية نؤكد أنه مهما كان حذر ويقظة وحيطة الجانى فأنها لا تدوم طويلا، وليس هناك جريمة كاملة " فالجريمة لا تفيد" ، ويقظة أجهزة الأمن تجعل المجرمين يسقطون بعد ارتكاب جرائمهم، فالقاعدة تؤكد أن مكان الجريمة مستودع سرها ومن النادر أن يتمكن الجانى من إخفاء كل أثر له بمسرح الجريمة لكن الجريمة لن تختفى، ورجال الأمن وراء المجرمين بالمرصاد.