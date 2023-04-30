قاتل سيدة بمدينة 6 أكتوبر يعترف بإنهاء حياتها لسرقتها:حاولت مقاومتى

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

اعترف المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها فى مدينة 6 أكتوبر، بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه كان يرغب فى سرقة المجنى عليها، وفوجئ بها داخل الشقة، وأضاف أن القتيلة بدأت فى مقاومته، فقرر إنهاء حياتها خشية افتضاح أمره، وسدد لها عدة طعنات تسببت فى مقتلها، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن عاطل حاول سرقة المجنى عليها، وأثناء مقاومتها له طعنها بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجنى عليها مصابة بطعنات، وكشفت التحريات أن المجنى عليها أصيبت بطعنات على يد عاطل، حيث حاول سرقتها وأثناء مقاومتها له، طعنها بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.