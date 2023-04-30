ضبط 5 أشخاص بينهم 3 مصابين بطعنات بالجسم في مشاجرة بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بسبب خلافات الميراث وتم ضبط 5 من المشاركين في المشاجرة من بينهم 3 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم عبارة عن طعنات بسلاح أبيض.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة بين طرفين ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالحفص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز بين " طرف أول " مادح م خ ح 45 سنة سائق مصاباً " بجرح طعني بالبطن من الناحية اليمني وآخر طعني بالظهر من الناحية اليسري "، وسليمان ا م خ 19 سنة سائق مصاباً " بجرح طعني بالبطن "، وفؤاد ا م خ -37 سنة سائق مصاباً " بجرح طعني بالبطن " نجلي شقيق الأول وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " محمود ي خ ح 50 سنة مزارع، ونجله مروان م ي خ 18 سنة عامل بأجر الطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني" 2 " سلاح أبيض " سكين " و تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وأتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما مما نتج عنه حدوث إصابتهم بسبب خلاف علي الميراث تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.