اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس متهمين في واقعة مقتل شخص بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

السبت، 29 أبريل 2023 05:01 م
حبس متهمين في واقعة مقتل شخص بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت جهات التحقيق بالغربية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة، مقتل شخص إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما،  بقرية شبرا النملة مركز طنطا.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا، مما أسفر عن مصرع أحدهم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى "هاني-ا" وتم نقله لمشرحة المستشفى العام وضبط أطراف الواقعة، وجار تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة الغربية

مشاجرة

اخبار الحوادث

طنطا

قرية شبرا النملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة