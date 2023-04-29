حبس متهمين في واقعة مقتل شخص بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة مركز طنطا، مما أسفر عن مصرع أحدهم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعى "هاني-ا" وتم نقله لمشرحة المستشفى العام وضبط أطراف الواقعة، وجار تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.