اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الفيوم" تبحث زيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة

الأحد، 30 أبريل 2023 11:08 ص
"صحة الفيوم" تبحث زيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة بحث زيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة
الفيوم – رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت إدارة تنظيم الأسرة، بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، اجتماعا برئاسة الدكتورة غادة هلال، مدير الإدارة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لزيادة نسب التغطية بوسائل تنظيم الأسرة.
 
حضر الاجتماع، بحسب بيان صحفي، مساء أمس، كلا من الدكتور شريف صبحي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة نيفين شعبان، مدير الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية، و 45 من مسؤولي تنظيم الأسرة بالإدارات، ومشرفة الرائدات بالمديرية، ومشرفات الرائدات بالإدارات الصحية، ومشرفات تمريض تنظيم الأسرة بالمديرية، والإدارات، ومسؤولي إعلام تنظيم الأسرة بالمديرية، والإدارات، ومشرفات نوادي المرأة.
 
أوصى الاجتماع، الذي عقد بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية، بتكثيف الجهود وزيادة أعداد العيادات المتنقلة لخدمة القرى الأكثر احتياجا نظرًا للكثافة السكانية، وتدريب الأطباء الجدد على خدمات تنظيم الأسرة، والاستعانة بأطباء النساء من العلاجي، لدعم هذه الجهود، وزيادة عدد الطبيب الزائر للتغطية القصوى لخدمات تنظيم الأسرة، ووجه المحافظ مؤخرا، بشأن توسيع التغطية، ورفع المؤشرات لخفض المواليد.
 
 

الفيوم

تنظيم الاسرة

زيادة المواليد

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة