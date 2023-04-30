سفير السويد فى مصر يجرى جولة سياحية بمعابد ومقابر الحضارة المصرية القديمة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر وجنوب الصعيد على مدار اليومين التاليين، زيارة وجولات سياحية لسفير دولة السويد فى مصر "هوكان إيمسجورد" برفقة زوجته، للاستمتاع فى أجازة فى مدينة الأقصر وقنا وسوهاج وسط أجواء مميزة، حيث زار المعابد و المقابر المصرية القديمة

ومن جانبه يقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى، ومرافق السفير السويدي فى جولته، أنه على مدار اليومين الماضيين قام بمرافقة سفير دولة السويد بالقاهرة "هوكان إيمسجورد" فى جولة حول معالم ومعابد الصعيد فى محافظة الأقصر وسوهاج ومعبد أبيدوس ومعالم البر الغربى، وقد أبدى إعجابه الشديد بتاريخ وحضارة مصر القديمة.

وكان قد صرح السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد فى مصر، إن مصر شريك لوجيستى مع السويد ولدينا استثمارات وتبادل تجارى، مضيفا: أن هناك تحديات تواجهها مصر ويوجد نوايا للحكومة لحل هذه المشكلات، موضحاً أن مصر تسير على الطريق الصحيح ولابد من الدولة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بمصر، وتابع فى لقاء تليفزيونى:- "عند تحقيق مصر عدد من الشروط لتهيئة مناخ الاستثمار سنجد هناك الكثير من الاستثمار فى مصر.. ومشكلة الحرب الروسية تأثيرها على جميع دول العالم ومن بينها مصر اقتصاديا.. وكل دولة فى العالم لديها شواغل بمشكلة الحرب الروسية ولابد أن يكون هناك حل سلمي بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، على إهتمام بلاده البالغ بدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر دولة مهمة بالمنطقة وبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، كما أن القاهرة أهم عاصمة عربية من حيث الإمكانيات وعدد السكان.