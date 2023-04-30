رفع 10 أطنان مخلفات صلبة فى حملات تطوير الطرق بمدينة أرمنت فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مركز و مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المدينة، حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بالطريق، وإجراء ترميمات وإصلاحات فى الطرق بمختلف أرجاء مركز أرمنت، ما أسفر عن رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة على مدار العمل في الحملات وتجميل الشوارع المختلفة.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز، اليوم برفع 10 أطنان مخلفات بطريق الصفصاف وتمهيد وتصليح وفرد تربة زلطية على الطريق بمنطقة الـ14 أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى، بناءاً على تعليمات العميد عادل شرشر رئيس المركز، وذلك تيسيراً على المواطنين بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتحت إشراف مدير المرافق ومشرفي النظافة والتجميل بالمركز.

فيما عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة ، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق، وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.