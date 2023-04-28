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رفع 25 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بمدينة أرمنت.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 06:00 م
رفع 25 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بمدينة أرمنت.. صور حملات النظافة ورفع المخلفات فى مدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المدينة، حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بالطريق، وإجراء ترميمات وإصلاحات فى الطرق بمختلف أرجاء مركز أرمنت، مما أسفر عن رفع 25 طن مخلفات وقمامة على مدار العمل في الحملات وتجميل الشوارع المختلفة.

وفي هذا الصدد صرح العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه قامت إدارة النظافة والتجميل، بالعمل على رفع 10 طن مخلفات وقمامة، وترميم وتصليح طريق أرمنت - الأقصر من الجانبين، وذلك بدءاً من مجمع محاكم أرمنت حتى أول أرمنت الحيط، كما قامت أيضاً إدارة النظافة والتجميل بالمركز برفع 15 طن مخلفات بطريق أبو طويل وطريق على جرب مرورا بمحطة كهرباء أرمنت 66، وتمهيد وتصليح الطريق من على جرب حتى مكتب إصلاح أرمنت الوابورات بطول 2 كم، وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين النظافة ومعدات المركز.

فيما عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة ، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات  والمحافظة على حركة السير بالطرق، وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.

حملات النظافة ورفع المخلفات فى مدينة أرمنت
حملات النظافة ورفع المخلفات فى مدينة أرمنت

 

رفع 25 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بمدينة أرمنت
رفع 25 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بمدينة أرمنت

 

رفع مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بمدينة أرمنت
رفع مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بمدينة أرمنت

 


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