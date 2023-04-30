رئيس الوزراء ونظيره اليابانى يعقدان اجتماعا مشتركا

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ورئيس الوزراء اليابانى، اجتماعا مشتركا قبل بدء فعاليات منتدى الأعمال المصرى اليابانى.

وعقد رئيسا وزراء مصر واليابان مؤتمرا صحفيا مشتركا، استهله الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب"فوميو كيشيدا" في المتحف المصري الكبير، هذا المشروع العظيم الذي يعد بمثابة نموذج ناجح للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، متوجها" كيشيدا" وللحكومة اليابانية بخالص الشكر والتقدير على مساهمتها في هذا المشروع العملاق.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء الياباني بأن يشهد حفل الافتتاح الرسمي لهذا المشروع الضخم، وقال: نتطلع إلى تحديد موعد الافتتاح بالتنسيق مع دولتكم، ونشكر سيادتكم على تشريفكم اليوم في هذه الزيارة التاريخية التي سعدنا بها".