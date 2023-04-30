اليوم السابع
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حبس شخص قتل صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية

الأحد، 30 أبريل 2023 11:24 ص
حبس شخص قتل صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس شخص قتل صديقه بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
لقى شخص مصرعه بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية مع صديقة أثناء حفل زفاف طعنا بمطواة، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع شخص  بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية مع صديقة أثناء حفل زفاف طعنا بمطواة، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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