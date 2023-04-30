حبس المتهمين بسرقة مخزن وحدة محلية بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسماعيلية- صبرى غانم

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين فى واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من الخفير المسئول عن المخزن بالوحدة المحلية لقرية فنارة الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 9 أسطوانات غاز وأسطوانة أكسجين وماكينة شفط مياه غاطسة وموتور مياه من المخزن.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط مباحث مركز فايد إلى مكان البلاغ وتم تشكيل فريق بحث اوكل إليه كشف واقعة السرقة والقبض على مرتكبيها واستعادة المحروقات.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص مقيمون بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالعرض على النيابة العامة اصدرت قرارها المتقدم.