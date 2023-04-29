القبض على المتهمين بسرقة مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت وحدة مباحث مركز فايد بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض مرتكبى واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من الخفير، المسئول عن المخزن بالوحدة المحلية لقرية فنارة الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة 9 اسطوانات غاز واسطوانة اكسجين وماكينة شفط مياه غاطسة وموتور مياه من المخزن.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط مباحث مركز فايد إلى مكان البلاغ وتم تشكيل فريق بحث اوكل إليه كشف واقعة السرقة والقبض على مرتكبيها واستعادة المحروقات.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.