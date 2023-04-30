اليوم السابع
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توك توك ينهى حياة شخص فى إحدى قرى العياط بالجيزة

الأحد، 30 أبريل 2023 12:23 م
توك توك ينهى حياة شخص فى إحدى قرى العياط بالجيزة توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه نتيجة اصطدام توك توك به فى إحدى قرى العياط، وألقى رجال المباحث القبض على السائق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام توك توك بشخص أثناء سيره بالطريق، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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