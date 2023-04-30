اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توافد الناخبين فى أوزبكستان على 10 آلاف لجنة للتصويت على الدستور الجديد

الأحد، 30 أبريل 2023 06:00 ص
توافد الناخبين فى أوزبكستان على 10 آلاف لجنة للتصويت على الدستور الجديد استفتاء على دستور أوزبكستان
رسالة طشقند – رباب فتحى

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بدأ  المواطنون الأوزبك صباح اليوم الأحد التوافد على لجان الاقتراع للتصويت على استفتاء دستورى، أقره البرلمان فى 10 مارس الماضى بعد دراسة لجميع الإضافات والتعديلات المقترحة على الدستور الحالي فى إطار تحول الدولة إلى "أوزبكستان الجديدة" بهدف إرساء "أسس دولة اشتراكية وديمقراطية وقانونية وشعبية حقيقية"، وفقا للحكومة الأوزبكية.

وكان الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اقترح في ديسمبر2021 تعديلات دستورية شملت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65.

كما تشمل التعديلات المقترحة تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

وتوافد المواطنون الأوزبك على لجان التصويت التى تقدر بـ10758 مركز اقتراع للتصويت ، 55 منها تقع فى 39 دولة أجنبية يتم التصويت فيها عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لأوزبكستان فى الخارج. ويحق لـ 16.5 مليون ناخب التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

وتم التصويت المبكر في الفترة من 19 أبريل إلى 26 أبريل. وصوت أكثر من 611 ألف مواطن أوزبكستاني في وقت مبكر في الاستفتاء على تعديلات الدستور ، وصوت أكثر من 452 ألف منهم في البلاد ، وأكثر من 159 ألف شخص في الخارج.

ويعد هذا الاستفتاء ثالث استفتاء في تاريخ أوزبكستان المستقلة. حيث أجرى سلف ميرضيائيف ، الرئيس الراحل الأول للبلاد ، إسلام كريموف ، الذي توفي في عام 2016 ، استفتاءين في عامي 1995 و 2002 لإطالة أمد ولايته دون انتخابات وتغيير مدة الولاية الرئاسية.

وستغير التعديلات حوالى ثلثى الدستور ، مع ارتفاع عدد مواده إلى 155 من 128.

وينص الدستور الجديد على أن  سياسة الدولة ذات الأولوية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة اجتماعياً أو ذات الدخل المنخفض ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، والخدمات الاجتماعية ، وتخفيف عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع.


ازوبكستان الجديدة

دستور اوزبكستان

الاستفتاء على الدستور فى أوزبكستان

مواد دستور اوزبكستان

رئيس اوزبكستان

رئيس اوزبكستان شوكت ميرضيائيف



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