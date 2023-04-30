تواصل التنمية فى سيناء بافتتاح وحدتين صحيتين ومحطة تحلية مياه بالشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

وجه أهالى قرى الخروبة وقبر عمير والظهير، الشكر للدولة على مواصلة العطاء، وإهدائهم 3 مشروعات خدمية جديدة فى قراهم، وهى وحدة صحية بقرية الخروبة، ووحدة صحية بقرية قبر عمير، ومحطة تحلية بقرية الظهير.

واحتفلت محافظة شمال سيناء اليوم، بافتتاح المشروعات الجديدة بالشيخ زويد، استكمالا لمشروعات خدمية يجرى افتتاحها فى عموم أنحاء المحافظة، ومشروعات سبق افتتاحها بمركز الشيخ زويد، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى التحرير الـ42 والعيد القومى للمحافظة، وشملت محطة مياه وآبار زراعية ومدارس.

وقال عبد اللطيف أبو زماط من أهالى قرية الظهير، إنهم يتوجهون بالشكر للقيادة على الاهتمام بقراهم لافتا انه سبق وتم مد خدمات لهم واليوم يحتفلون بإفتتاح محطة تحلية على أرضهم.

اضاف احمد سلامه من أهالى القرية انه يجرى تنفيذ وحدات سكنية بقريتهم استكمالا لجهود الدولة ممثلة بالجهاز التنفيذى للمحافظة والمدينة .

واشار الشيخ حسين عرادة من مشايخ مركز الشيخ زويد ورموز قرية الخروبة ان يوجهون التحية والتقدير للدولة بكافة أجهزتها لافتا انهم اليوم عاشوا فرحة افتتاح الوحدة الصحية بقريتهم بعد تطويرها لتقدم للأهالى كافة الخدمات الصحية مجانا.

وشهد مركز الشيخ زويد اليوم قيام اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وسعيد عرادة رئيس مدينة الشيخ زويد محطة تحلية مياه بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد.

جاء ذلك خلال جولة افتتاحات يقوم بها محافظ شمال سيناء بمركز الشيخ زويد، استكمالا لاحتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة.

قال المهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، إن محطة تحلية المياه بقرية الظهير علي مساحة 800 متر مربع وبطاقة إنتاجية 240 مترا في اليوم بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وتشمل بئري إنتاج وبئر ثالث للصرف، بجانب تدعيم المحطة ببئرين خارجيين، وتتكون من محطة تحلية بتكلفة مليون جنيه وأعمال إنشائية ومبني بتكلفة مليون جنيه وبئر بتكلفة نصف مليون جنيه ومحول كهرباء بتكلفة 150 ألف جنيه.

وشهد افتتاح المحطة جمع من أهالي ورموز قرية الظهير، وقدموا الشكر للدولة على ما تقدمه لهم من خدمات مؤكدين أهمية وجود محطة مياه لتوفير مصدر مياه شرب لهم .

وتضمنت جولة افتتاحات مشروعات بمدينة الشيخ زويد الوحدة الصحية بقرية قبر عمير، وأعلن المحافظ أنه بلغت تكلفة تطويرها 4 ملايين جنيه منها 3 ملايين تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و8 توابع لها، وأن الوحدة أقيمت علي 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

وسبق افتتاح وحدة قبر عمير افتتاح وحدة قرية الخروبة الصحية بعد تطويرها .

واستقبل أهالى القرية من مشايخ ورموز الحضور معربين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذى يأتى ضمن سلسلة خدمات مقدمة من الدولة لهم .

قال محافظ شمال سيناء، إن وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه منها 2.8 مليون تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و13 تابعًا لها.

وأشار إلى أن الوحدة أقيمت علي طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

وشهد مركز الشيخ زويد بشمال سيناء أمس زيارة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بحضور عدد من نواب مجلس الشعب وشيوخ القبائل، وتم إفتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية عقب الانتهاء الصيانة الشاملة لها، وإنشاء سور للمدرسة، وتبلغ مساحة المدرسة 3000 متر مربع، وتضم 8 فصول دراسية، بجانب فراغات تكميلية.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، حيث أشادا بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة خلال فترة وجيزة وعودة الطلاب للمدرسة، كما شهدا عرضا فولكلوريا لطلاب المدرسة.

كما افتتح الوزير والمحافظ أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، بعد أن تم عمل إحلال وتجديد كلي لها، حيث تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وتضم 11 فصًلا.

وسبق افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضى عدد من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، بحضور اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بجانب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، علي قيام الوزارة بالعديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أسر محافظة شمال سيناء، ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتكثيف الجهود المبذولة لتنمية محافظة شمال سيناء وتوسيع العمل مع المجتمع الأهلي، وتم تشكيل لجنة رئيسية بوزارة التضامن الاجتماعي ولجان فرعية "لجنة المسح الاجتماعي - الدعم الغذائي– الدعم الصحي– الدعم النقدي-المشروعات الصغيرة-البنية التحية وسكن كريم"، وتجتمع اللجان بشكل دوري لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة شمال سيناء من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء ومدهم بالخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي لهم ومحو أمية السيدات وتأهيلهم وتدريبهم على حرف منتجة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.

من جانبه، أشار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلي أن افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بكلا من العريش والشيخ زويد في مختلف القطاعات التنموية جاء في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع المقبل، حيث أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء مستمر حتى الخامس من مايو المقبل والتي يتضمن افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموي في خشم القاد بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وأكد المحافظ، أن محطة تحلية المياه بقبر عمير بطاقة 240 متر مكعب في اليوم، و بتكلفة 2.650 مليون جنيه، حيث تضم محطة تحلية و3 آبار ومبنى اداري ومولد كهرباء بقدرة 200 ك. ف. أ. التغذية المحطة.

وأضاف أن بئر المياه بتجمع ابو مغيض بقبر عمير على عمق 65 مترا، بطاقة 50 متر مكعب في الساعه، لزراعة 5 أفدنة تخدم 7 أسر، حيث يقوم مجلس المدينة بالصيانة الدورية وتوزيع المياه علي المزارعين.

وأعلن المحافظ عن دعم القري العائدة وتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمواطنين بناء على توجيهات القيادة السياسية.