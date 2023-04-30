افتتاح أعمال تطوير وحدة قرية قبر عمير الصحية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، وحدة قرية قبر عمير الصحية بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال جولة افتتاحات مشروعات تشهدها مدينة الشيخ زويد، فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة وذكرى تحرير سيناء.

وأعلن المحافظ أن الوحدة بلغت تكلفة تطويرها 4 ملايين جنيه، منها 3 ملايين تطوير ورفع كفاءة، ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الام و8 توابع لها، و أن الوحدة أقيمت علي 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

وسبق افتتاح وحدة قير عمير افتتاح لوحدة قرية الخروبة الصحية بعد تطويرها.

رافق محافظ شمال سيناء خلال الإفتتاح سعيد عرادة رئيس مدينة الشيخ زويد، وقيادات مديرية الصحة، واستقبل أهالى القرية من مشايخ ورموز الحضور معربين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذى يأتى ضمن سلسلة خدمات مقدمة من الدولة لهم .

قال محافظ شمال سيناء، أن وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه منها 2.8 مليون تطوير ورفع كفائة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الام و13 تابعًا لها.

واشار أن الوحدة أقيمت علي طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

وشهد مركز الشيخ زويد بشمال سيناء أمس زيارة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بحضور عدد من نواب مجلس الشعب وشيوخ القبائل، وتم إفتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية عقب الانتهاء الصيانة الشاملة لها، وإنشاء سور للمدرسة، وتبلغ مساحة المدرسة 3000 متر مربع، وتضم 8 فصول دراسية، بجانب فراغات تكميلية.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، حيث أشادا بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة خلال فترة وجيزة وعودة الطلاب للمدرسة، كما شهدا عرضا فولكلوريا لطلاب المدرسة.

كما افتتح الوزير والمحافظ أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بالشيخ زويد، بعد أن تم عمل إحلال وتجديد كلي لها، حيث تبلغ مساحتها 3300 متر مربع وتضم 11 فصًلا.