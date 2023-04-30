تنظيم 14 جلسة دوار داخل قرى حياة كريمة في أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم 14 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بعدد من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو.

صرحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع أسوان بالمجلس القومى للمرأة، بأن برنامج جلسات الدوار يتم تنظيمه تحت رعاية ومتابعة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن جلسات الدوار تتناول مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، موضحة أن الجلسات شهدت مشاركة متميزة من علماء الأوقاف وتنسيق كامل مع الوحدات المحلية والقروية حيث إستهدفت توعية عدد 700 سيدة ورجل وطفل داخل قرى ونجوع الرمادى قبلى وإدفو قبلى والكلح غرب والحجز بحرى والأشراف والمفالسة وعمرو بن العاص وهلال بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو.