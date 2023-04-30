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في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية

"قومى المرأة" بكفر الشيخ: تنظيم 45 دورة تدريبية للحرف اليدوية للسيدات

الأحد، 30 أبريل 2023 09:57 ص
"قومى المرأة" بكفر الشيخ: تنظيم 45 دورة تدريبية للحرف اليدوية للسيدات جانب من الدورات التدريبية لتعليم الحرف
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ 45 ورشة تدريبية على صناعة السجاد اليدوي على النول، والخياطة وصناعة ملابس الأطفال، وتفصيل ملايات الأسرة، وكفرتات السرير والمفروشات المصنوعة يدويا، والتطريز وتصنيع حقائب اليد علاوة على التدريب على الكونكريت والريزن، والحلى وأشغال من الصدف الطبيعى والجلد الطبيعى والقشرة الخشبية والمعادن والاكسسوارات، على مدار ثلاث أسابيع، بقرية ابيانه مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومى للمرأة ،فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وفى ضوء التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس القومى للمرأة.

قالت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومى للمرأة، أن ورش العمل والتدريبات استهدفت ٩٠٠ سيدة، لتنمية مهاراتهن ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل، وتحقق الاستقلال المادى لهن، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة لهن وأسرهن، ولتشجعهن وتعزيز قدراتهن على أداء الأعمال المختلفة وتنمية مهاراتهن.

وأضافت شاكر، من أهداف هذه التدريبات الاساسية ايضا رفع الذوق العام للسيدات وتدريبهن على تنسيق واختيار الألوان المختلفة، لصنع منتج متميز قادر على المنافسة محليا ودوليا.

 
احدى سيدات حياة كريمة تتدرب على مهنة السجاد
احدى سيدات حياة كريمة تتدرب على مهنة السجاد

اقبال على تعلم الحرف اليدوية
اقبال على تعلم الحرف اليدوية

التدريب على مهنة السجاد
التدريب على مهنة السجاد

التدريب على نتعلم عدد من الحرف اليدوية
التدريب على نتعلم عدد من الحرف اليدوية

التعاون بين السيدات لانتاج السجاد
التعاون بين السيدات لانتاج السجاد

بعض المشاركات في الدورات التدريبية
بعض المشاركات في الدورات التدريبية

بعض منتجات السيدات
بعض منتجات السيدات

تدري الفتيات والسيدات على الحرف بمطوبس
تدري الفتيات والسيدات على الحرف بمطوبس

تنوع ممنتجات سيدات حياة كريمة
تنوع ممنتجات سيدات حياة كريمة

جانب من أعمال التدريبات بقرى حياة كريمة بمطوبس
جانب من أعمال التدريبات بقرى حياة كريمة بمطوبس

جانب من الدورات التدريبية لتعليم الحرف
جانب من الدورات التدريبية لتعليم الحرف
 

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