اليوم السابع
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تسليم 6400 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بمراكز سوهاج

الخميس، 27 أبريل 2023 03:09 م
تسليم 6400 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بمراكز سوهاج تسليم مشروعات تمكين اقتصادى
سوهاج - محمود مقبول

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دعمت مديرية التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان بمحافظة سوهاج، 6400 أسرة على مدار أكثر من عشرة سنوات فى جميع مراكز سوهاج، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادى متنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورس النجارة او الحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب فى ذلك.

واوضح شعبان أن الهدف من توزيع المشاريع فى سوهاج التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة . 

ولفت "شعبان"، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة سوهاج التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

 


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