الرئيسية تقارير مصرية تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء ونظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير بعد قليل الأحد، 30 أبريل 2023 05:02 م الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نظيره الياباني فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى بالمتحف المصرى الكبير. ويدلي رئيس الوزراء ونظيره الياباني بتصريحات تليفزيونية بعد قليل، من داخل المتحف المصري الكبير. رئيس وزراء اليابان مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان يشهدان توقيع اتفاقيات فى الاتصالات ومترو الأنفاق الأحد، 30 أبريل 2023 04:23 م وزير التجارة: 1.025 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان الأحد، 30 أبريل 2023 03:51 م رئيس وزراء اليابان: مصر تلعب دورا هاما فى ضمان استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا الأحد، 30 أبريل 2023 03:15 م الزخم الدولى يتوالى على "بيت العرب".. رئيس وزراء اليابان يزور الجامعة العربية.. ويعلن عقد حوار سياسي ياباني عربي في سبتمبر.. أبو الغيط يؤكد: طوكيو شريك مهم.. ومندوب مصر يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي الأحد، 30 أبريل 2023 03:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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