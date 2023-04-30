تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء ونظيره اليابانى بالمتحف المصرى الكبير بعد قليل

كتبت هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نظيره الياباني فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى بالمتحف المصرى الكبير.

ويدلي رئيس الوزراء ونظيره الياباني بتصريحات تليفزيونية بعد قليل، من داخل المتحف المصري الكبير.