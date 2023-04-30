تدريس اللغة الثانية لطلاب أولى إعدادى بالمدارس الحكومية بداية من 2025.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية كلغة ثانية وفق الضوابط التالية:

- اللغة الأجنبية الثانية سوف تدرس فى المدارس الحكومية فى النظام الجديد للتعليم والذى وصل إلى الصف الخامس الابتدائى.

تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية المصرية بداية من 2025 مع أول دفعة من طلبة النظام الجديد للتعليم بداية من الصف الأول الإعدادى.

- تشمل اللغة الثانية الفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية ومن حق الطالب اختيار اللغة التى تناسبه ويحبها ويرى أنه متفوق فيها.

- تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية ستكون مادة نجاح ورسوب وتضاف إلى مجموع الطالب.

- توفير معلمين متخصصين لتدريس اللغة الأجنبية الثانية كلغة ثانية بالمدارس الحكومية.

وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، بروتوكول تعاون مع "معهد جوته" الألمانى فى إطار مشروع "مبادرة المدارس شركاء المستقبل" والتي تم توقيعها عام 2008، حيث يعد هذا البروتوكول امتدادًا لها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا باللغة الألمانية، مشيرا إلى أنه جارى العمل على إنشاء ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية، على غرار المدارس المصرية اليابانية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أنه سيتم تدريس اللغة الألمانية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يعمل على تبادل الخبرات بين طلاب المدارس على مستوى البلدين، مما يدعم لديهم مهارات التواصل بجانب إتقان اللغة.