تعرف على اللغات الثانية المقرر دراستها بالمرحلة الإعدادية 2025

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بناء مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد يستهدف إضافة مادة اللغة الأجنبية الثانية كإحدى اللغات بالصف الأول الإعدادى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل تدريس اللغة الثانية وما تشمله من مواد دراسية.

- منح الطالب حرية اختيار اللغة الثانية من بين عدة مواد دراسية.

- تشمل اللغة الفرنسية كلغة ثانية.

- تتضمن أيضا اللغة الإيطالية.

- يتاح للطالب أيضا اختيار اللغة الألمانية.

- من المقرر إضافة اللغتين الإسبانية والصينية كلغات بديلة للطالب الاختيار من بين هذه اللغات.

- اللغة الثانية بالمدارس الحكومية يتم تدريسها بداية من المرحلة الثانوية فى نظام التعليم القديم أو المعدل.

- تدريس اللغة الثانية سيكون مادة أساسية نجاح ورسوب، و تدريس اللغة الثانية يأتى فى إطار تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أشارت إلى أن تطوير اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.