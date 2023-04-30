تجديد حبس 3 متهمين بتزوير المستندات الرسمية والنصب على المواطنين

كتبت أمنية الموجى

جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين، بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال الاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وقالت التحريات الأمنية الأولية، إن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على أموال المواطنين والنصب عليهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، وتزوير الأوراق الرسمية الخاصة ببعض سفارات عدد من الدول وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم للخارج.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص ) لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية .

وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة") .

وبمواجهتهم إعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم وإصطناعها بالكامل بإستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم.