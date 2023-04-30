وقال موراوسكي - خلال زيارته إلى بلدة "بارتوسزيس" البولندية التي تبعد نحو 60 كيلو مترا من مدينة "كالينينجراد" الروسية - إنه من الضروري منع عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين، حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد.

وأضاف أنه سيتم وضع إجراءات وقائية مناسبة بطول الشريط الحدودي بأكمله مادية والكترونية.



تجدر الإشارة إلى أن السلك الشائك يقع بين ليتوانيا وبولندا وليس له حدود برية مع روسيا، لكن مع إغلاق المزيد من المجال الجوي في الوقت الحالي للاتحاد الأوروبي منذ بدء الصراع الأوكراني الروسي، أصبح من الصعب على الطائرات الروسية التحليق هناك.