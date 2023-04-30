بدء الانتخابات الرئاسية فى باراجواى مع توقعات بانتهاء عصر الحزب الحاكم بعد 76 عاما

فاطمة شوقى

تحتفل باراجواى اليوم الأحد بالانتخابات العامة ، الثامنة منذ نهاية الديكتاتورية لألفريدو ستروسنر (1954-1989)، والتى ستقرر فيها بين الاستمرارية أو التناول على السلطة ، وذلك وسط توقعات بانهاء حكم حزب كولورادو المستمر منذ 76 عاما فى السلطة.

وأشارت وكالة برينسا لاتينا إلى أن 4.7 مليون من مواطنى باراجواى تم استدعائهم اليوم لاختيار من بين 13 مرشحا ولكن المتنافسين الرئيسيين ، إفراين أليجري من الحفل الوطني لباراجواي الجديدة وسانتياجو بينيا ، من الرابطة الوطنية الجمهورية لحزب كولورادو (PC).

من جهته، التزم الوفاق الوطني ، الذي يضم معظم قوى المعارضة ، بالليبرالي إفراين أليجري ، في محاولته الثالثة للوصول إلى الرئاسة.

قبل أقل من 24 ساعة من افتتاح المراكز ، أجرت المحكمة العليا للعدالة الانتخابية (TSJE) يوم السبت اختبارًا لـ 15،380 آلة تصويت إلكترونية مثبتة بالفعل في 1.157 موقعًا انتخابيًا تم تمكينها في 17 مقاطعة من البلاد .

وشدد المسئولون على أن نظام التصويت "آمن وموثوق" وأن الكيان الانتخابي "يتنبأ بكل الاحتمالات التي قد تكون موجودة" خلال العملية وتوقع إعلان النتائج مساء اليوم الاحد.

وستختار باراجواى 45 عضوًا في مجلس الشيوخ و 80 نائبًا و 17 حاكمًا وسلطات محلية للسنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بفوز سوليداد نونيز التي تمثل الاتفاقية الوطنية لباراغواي الجديدة ، كنائب الرئيس.

في باراجواي، لا توجد جولة ثانية ، وبالتالي يفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ، ووفقًا للجدول الزمني ، سيتولى الرئيس المنتخب منصبه في 15 أغسطس 2023 ، وسيغادر منصبه في أغسطس 2028 ، مع عدم وجود إمكانية لإعادة انتخاب.