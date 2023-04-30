بايدن يسخر من مردوخ وترامب ويتحدث عن "عمره" فى عشاء مراسلى البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن فى حفل العشاء السنوي الذى تقيمه جمعية مراسلى البيت الأبيض، والذى شهد سخرية الرئيس من عدد من الرموز، من بينهم دونالد ترامب وروبرت مردوخ، وتشديده على أن الصحافة ليست جريمة.

وافتتح بايدن خطابه بالحديث إلى عائلة إيفان جيرشيكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الذى تم اعتقاله فى روسيا فى مارس واتهامه بالتجسس، وقال لهم إن إيفان ذهب إلى روسيا من أجل تسليط الضوء على الظلام الذى فررتم منه منذ سنوات، مشيدا بشجاعة جيرشيكوفيتش المطلقة. وقال بايدن إن رسالته فى هذه الليلة إن الصحافة ليست جريمة.

وخلال كلمته، سخر بايدن أيضا من عمره المتقدم، الذى يعد أحد نقاط ضعفه بعد إعلانه الترشح لفترة رئاسية ثانية، وقال: أنا أؤمن بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، ليس فقط لأن صديقى الطيب جيمى ماديسون قد كتبه، ليثير الرئيس الأمريكى الضحك بين الحضور، نظرا لأن التعديل تمت صياغته من زمن بعيد.

وسخر بايدن من قطب الإعلام العالمى روبرت مردوخ، البالغ من العمر 92 عاما بسبب سنه، وقال بايدن: ربما تعتقدون أنى لا أحب مرودخ، مالك شبكة قوكس نيوز، هذا غير صحيح، كيف لا يعجبنى شخصا يجعلنى أبدو مثل هارى ستايلز ( نجم البوب الشاب البالغ من العمر 29 عاما).

وتابع بايدن قائلا: تقولون عنى عجوز، وأقول إنى مخضرم، تقولون إن قديم، وأقول إننى حكيم، تقولون إننى تجاوزت ذروة عطائى، لكن دون ليمون سيقول عنى رجلا فى عز نشاطه.

وتضمنت نكات بايدن عددًا من المُزح التي تستهدف الفضائح الأخيرة لسلفه دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت سى إن إن. فقال بايدن مازحا إنه عُرض عليه 10 دولارات للاحتفاظ بملاحظاته أقل من عشر دقائق. وأضاف مازحاً: "هذا تحول، عُرض على رئيس أموال لإسكاته"، في إشارة إلى لائحة اتهام وجهت لترامب في مخطط مزعوم بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لإسكاتها فيما يتعلق بعلاقتهما.