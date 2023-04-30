

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن فريق "مسام" نزع لغما واحدا مضادا للأفراد و113 لغما مضادا للدبابات و321 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ونزع 104 ألغام مضادة للدبابات و293 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نُزِعَت خلال شهر أبريل حتى الآن 3.059 لغما.



وأضافت (واس) أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" يصبح بذلك 396 ألفًا و558 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.