المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين والحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " م.م.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش ،كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 سنة بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين بدائرة المركز وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 كيس من الهيروين وعدد من قطع الحشيش وزنت 17 جرام وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.