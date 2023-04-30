المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ك.ا"و "م.ع" و"ف.ف" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه من المجنى عليه" ف.ب" صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء استقلاله توك توك وبحوزته المشغولات الذهبية فوجىء بالمتهمين يستقلون دراجة نارية واسوقفوا التوك توك وقاموا بشل حركته والتعدى عليه بالضرب وتهديده بسلاح ناري واستولوا منه على المشغولات الذهبية التي كانت بحوزته وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.