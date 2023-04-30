السجن المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه بقتل سائق بسبب خلافات مالية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "س.م.ج" عامل زراعى بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه " ف.م" سائق توك توك بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما أسفر عن مصرعه فى الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.