المستريح الإلكتروني يعترف: أوهمت الضحايا بأرباح يومية فجمعت 5 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يتطور كل شيء حولنا، حتى الجريمة تطورت وباتت تستخدم التكنولوجيا الحديثة، حتى أصبح " المستريحون " ينصبون على المواطنين ويجمعون الأموال عبر التطبيقات الالكترونية.

وفي هذا الإطار، استغل "مستريح" شغف المواطنين وهوسهم بالثراء السريع، وقرر النصب عليهم، بعدما أوهمهم بقدرته على توظيف أموالهم في تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية، إلا أنه جمع منهم 5 ملايين جنيه وهرب.

واعترف المتهم ـ عقب القبض عليه ـ بارتكابه لجرائمه مستغلا رغبة البعض في الثراء السريع، حيث وضعوا تحويشة العمر بين يديه خلال أيام قليلة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر موقع "MIXCO" الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت اسم "MIXCO" والإعلان من خلاله عن تلقيه أموال من المواطنين بدعوى استثمارها لهم فى مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية "على خلاف الحقيقة" حيث يقوم بالتحصل على تلك المبالغ المالية عن طريق "الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية على الموقع والتى يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصي بأحد البنوك – أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف"، كما أشارت التحريات إلى قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5 مليون جنيه تقريباً) من ضحاياه تم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي.