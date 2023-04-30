الكويت: رئيس مجلس الأمة يدعو لعقد جلسة علنية الثلاثاء المقبل

إيمان حنا

وجه رئيس مجلس الأمة ألكويتى مرزوق الغانم الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية العلنية التى ستعقد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وستكون جلسة الأربعاء امتدادًا لجلسة الثلاثاء السابق عليها لاستكمال نظر بنود جدول أعمالها المرفق. وفق"القبس".

وتضمن جدول أعمال المجلس تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارء وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة «91» من الدستور بالإضافة إلى بند التصديق على المضبطة التالية 1494 بتاريخ 4-4 2023 بالإضافة إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى.

وسينظر المجلس بحسب جدول الأعمال تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميرى بشأن الصيغة المقترحة، وبرنامج عمل الحكومة «2022-2026» طبقًا لنص المادة «98» من الدستور، بالإضافة إلى تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.

وكما تضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم المداولة الثانية على مشروع القانون بإبدال عبارة عامل منزلى بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها فى القوانين ذات الصلة والذى سبق أن أقره المجلس فى مداولته الأولى بتاريخ 15-3-2022.