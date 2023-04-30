اليوم السابع
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الصحة: نسب زواج الأقارب 12% وفحص المقبلين على الزواج يحد من الأمراض الوراثية

الأحد، 30 أبريل 2023 05:00 ص
الصحة: نسب زواج الأقارب 12% وفحص المقبلين على الزواج يحد من الأمراض الوراثية زواج
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن نسب زواج الأقارب بلغت 12%، مؤكدا أن ذلك يسبب انتشار الأمراض الوراثية والنادرة، مشيرة إلى زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج.

 

وتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة».

 

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم اجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج على  أن يتم اصدار الشهادات الطبية الخاصة بنتائج الفحص بطريقة مؤمنه لراغبى الزواج .

 

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان  إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المدى القصير والطويل، مؤكدًا أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية.

 

يشار إلى أن المبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصًا طبيًا للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيًا، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية.


الصحه

زواج الاقارب

اخبار وزاره الصحه

الامراض الوراثيه



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