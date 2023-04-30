الشرطة الفرنسية تضبط مهربا سنغاليا حاول تهريب 32 مهاجرا عبر حدود إيطاليا

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مهرب من السنغال عند ممر مون جينيفر الموجود على الحدود الإيطالية الفرنسية فى جبال الألب العليا، بحيازته شاحنة 32 مهاجرا غير شرعيا.

وبالتحقيقات الأولية تبين أن المتهم استلم من المهاجرين ما يتراوح ما بين 400 و600 يورو لكل منهم، لنقلهم من طريق معروف بالعبور غير القانونى بين إيطاليا وفرنسا.

وقالت قناة France 3 إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على المهرب، المقيم فى إيطاليا وستتم إحالته إلى النيابة، كما أوضح المهاجرون أنهم جاءوا من الهند وباكستان وأفغانستان وبنجلاديش.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، كان طريق كول دو مونجينفريى، نقطة ساخنة لعبور الحدود بشكل غير قانونى لمدة خمس سنوات، وتشير المنظمة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أحيانًا مسارات عالية الارتفاع هناك لتجنب الشرطة، مما يعرض حياتهم للخطر.

كما أوضحت أن المئات من رجال الشرطة يتم حشدهم على الفور لمنع المهاجرين من دخول الإقليم.

وبشكل عام، تعتبر الحدود بين إيطاليا وفرنسا مشكلة هجرة كبيرة، وفى عام 2022، تم تسجيل ما يقرب من 5000 إدخال غير قانونى، بما فى ذلك أكثر من 600 قاصر أجنبى غير مصحوب بذويهم، وفقًا لـ Le Figaro.