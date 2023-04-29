الشرطة الفرنسية تحظر التجمعات اليوم بالقرب من ملعب نهائى كأس فرنسا لحضور ماكرون

وكالات

حظرت السلطات الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس نقابات العمال من تنظيم احتجاج اليوم السبت، بالقرب من الملعب الذى يحتضن المباراة النهائية لكأس فرنسا، حيث من المتوقع أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحظرت قيادة شرطة باريس التظاهرة التي كان من المقرر أن تنظمها نقابات العمال بالقرب من الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس فرنسا 2023، مساء السبت، والذي سيحضره الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضحت السلطات أن هذا الحظر مبرر لعدة أسباب من بينها عدم الالتزام بالمواعيد النهائية للإخطار بالمظاهرات، واحتمال تعطيل حدث رياضي مع الإعلان على الشبكات الاجتماعية عن توزيع الصافرات (صافرة محظورة في المرفقات لعدم إزعاج التحكيم) وتجنب أي تسييس لحدث رياضي. وأوضحت النقابات العمالية أنها سوف تطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.

وأفادت الأنباء بأن النقابات العمالية الفرنسية تخطط لتنظيم احتجاجات واسعة بعدد كبير من الناس في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا.