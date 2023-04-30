السجن من عامين لـ6 سنوات لـ4 متهمين لاستعراضهم القوة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى والمستشار محمد إبراهيم عوض، بمعاقبة كل من " ك.ج.ع" بالسجن 6 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والسجن عامين لكل من " أ.ج.م" و" م.ج.م" و" م.ح.ع"، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة، وكذلك وضع الطفل المتهم " م.ح.ع" تحت الاختبار القضائى لمدة 6 أشهر ومصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة، لاتهامهم باستعراض القوة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3586 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز بقيام المتهمين باستعراض القوة ضد المجنى عليهم وعلى أهالى المنطقة محل الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه على اثر بلاغ بنشوب مشاجرة بين المتهمين حال حيازتهم أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويع وإلحاق الأذى وتكدير الأمن والسكينة العامة، بسبب ملاحقة عدد من المتهمين بملاحقة المتهم الطفل على أحد المقاهى والتعدى عليه وعند تدخل المجنى عليه " إ.خ.ه" للدفاع عنه تعدوا عليه المتهمين بالأسلحة البيضاء وأحدثوا إصابته بعاهة مستديمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرموز إلى محل البلاغ، وأبصرت حالة من الكر والفر وتم تحديد طرفى المشاجرة وضبط الأسلحة البيضاء وجوال يحوى على زجاجات فارغة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.